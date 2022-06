Celik a un passo, la chiave nei bonus. Idea Hincapié come centrale di difesa

Visto che la prossima settimana ci sarà il raduno , adesso sul mercato c’è bisogno di accelerare per non far immalinconire José Mourinho, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

Così si cerca di chiudere entro il fine settimana (ma magari oggi stesso) l’acquisto del turco Celik dal Lilla, con cui si troverà un accordo sulla base di 7 milioni circa più bonus. Oggi poi può essere un giorno importante per Frattesi , visto che c’è un appuntamento fra la Roma e il Sassuolo per limare quella forbice di circa 7 milioni che resta.

La sensazione è che l’accordo si possa trovare dando all’azzurro una valutazione intorno ai 23-24 milioni più bonus che, grazie alla percentuale del 30% che i giallorossi avevano sulla rivendita, consentirebbe loro di spendere circa 18 milioni, inserendo nella trattativa uno fra Bove, Volpato e Felix. In alternativa, occhio sempre a Aouar del Lione, Douglas Luiz dell’Aston Villa e Saul dell’Atletico Madrid, che nell’ultima stagione è andato in prestito al Chelsea. Detto che per l’attacco si continua la trattativa con il Valencia per Guedes, in difesa si riaffaccia il nome dell’ecuadoriano Hincapié del Leverkusen, che ha un contratto fino al 2026 e una valutazione di 17 milioni.