C’è Smalling, finalmente la difesa trova il suo leader

Ottantanove giorni dopo l’ultima apparizione ufficiale (con la Roma e in assoluto) torna ad indossare la maglia giallorossa Chris Smalling. L’oggetto del desiderio del mercato romanista, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, il difensore che Fonseca richiedeva una conferenza sì e l’altra pure e che i Friedkin hanno voluto riportare a Trigoria alle loro condizioni, giocherà dall’inizio, come svelato dallo stesso Fonseca.

L’allenatore lo aspettava fin dal primo giorno e, per un caso del destino, smaltita la distorsione al ginocchio, lo ritroverà proprio in quella coppa che, ad agosto, Smalling fu costretto a saltare per il mancato accordo tra Manchester e Roma sul prolungamento del prestito.