C’è il grazie in cirillico alla Zorya. Zaniolo, stop precauzionale

Se dopo la prova di ieri Borja Mayoral avanza la sua candidatura per fare coppia lunedì con Abraham contro lo Spezia, Eldor Shomurodov non vuole mollare il posto. Non è escluso che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si possa assistere a una staffetta in corso, visto che Zaniolo sarà assente per squalifica. Forse meglio così, visto che l’attaccante giallorosso ieri è uscito a fine partita dopo aver accusato un problema alla parte interna alta della coscia destra. Un brivido per i tifosi della Roma, anche se in nottata le prime notizie che giungevano da Sofia parlavano solo di una uscita precauzionale. Da segnalare poi il tweet elegante del club giallorosso – scritto in cirillico – a beneficio degli ucraini dello Zorya per ringraziarli di aver fermato il Bodo, consentendo il sorpasso alla squadra di Mourinho.