Sedici anni fa l'esodo per la rincorsa scudetto: stavolta, niente viaggi della speranza. Ma solo un Olimpico "in miniatura" a Verona. I biglietti del settore ospiti dello stadio dell'Hellas sono stati polverizzati ieri in meno di un'ora. E i 1.500 tifosi giallorossi non residenti nella provincia di Roma che sono riusciti nell'impresa di comprarli racconteranno domenica sera, dopo Verona-Roma che vale la Champions, di aver assistito ad un evento "esclusivo" per pochi fortunati. Perché non ci saranno deroghe, come scrive Alessio d'Urso su 'La Gazzetta dello Sport. Nessuna apertura straordinaria, nonostante la grande e comprensibile voglia di esodo registrata nelle ultime ore, via radio e via social, da parte dei tifosi della Curva Sud e non solo dopo la vittoria del derby e una Champions ad un passo, che ora dipende solo da giallorossi. La Roma, comunque, non sarà sola al Bentegodi. I 1.500 del settore ospiti non avranno i decibel degli oltre 15 mila di sedici anni fa per Chievo-Roma per l'ultimo assalto allo scudetto (l'Inter giocava a Siena), ma urleranno lo stesso a squarciagola per spingere la squadra di Gasperini in Champions.