Roma, c’è da ricaricare Abraham. Ma non solo

In questo ritiro Mourinho dovrà soprattutto cercare di recuperare psicologicamente quei giocatori che hanno finito il primo giro di campionato con le ruote un po’ sgonfie. Un nome su tutti, scrive La Gazzetta dello Sport, è quello di Tammy Abraham, il centravanti che sembra solo una lontana controfigura di quello che lo scorso anno segnò ben 27 gol. Molto del destino futuro della Roma passa proprio dal rendimento dell’inglese, considerando anche che Belotti sarà ancora out per un bel po’. E, che comunque, anche l’ex attaccante del Torino finora ha più deluso che convinto.