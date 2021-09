C’è ansia per Vina: out con l’Uruguay, si teme una lesione al bicipite femorale

Oggi dovrebbe esserci la certezza, grazie al risultati degli esami strumentali del caso

Un po’ di ansia c’è, è inutile negarlo. Perché Matias Viña è oramai a tutti gli effetti un titolare indiscusso di questa Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. e perché un suo stop metterebbe in difficoltà José Mourinho nelle prossime partite, quelle che i giallorossi dovranno affrontare subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Sta di fatto che il fastidio al bicipite femorale sinistro accusato dal terzino sinistro in Perù, nella gara pareggiata dall’Uruguay per 1-1, non fa dormire sonni tranquilli. Almeno finché non ci sarà certezza sulle sue condizioni. Ieri la Celeste è tornata a Montevideo, Viña è stato subito visitato dallo staff medico della nazionale, tra l’altro in stretto contatto con quello della Roma. Il timore è una piccola lesione, anche se ieri sera le sensazioni tendevano all’ottimismo e filtrava una diagnosi diversa, più vicina all’affaticamento muscolare. Oggi dovrebbe esserci la certezza, grazie al risultati degli esami strumentali del caso. Se sarà davvero un semplice affaticamento e basta Viña resterà con la sua nazionale, per giocare la partita della sera del 9 settembre (in casa contro l’Ecuador), altrimenti – in caso di lesione – rientrerà subito a Roma per iniziare immediatamente le cure specifiche