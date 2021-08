C’è ansia per Pellegrini: a rischio la Conference League

Attesa per il referto di Betis-Roma. In caso di due giornate o di squalifica a tempo può saltare la prima ufficiale

Il referto ufficiale dovrebbe arrivare oggi, al massimo entro domani. E, ovviamente, a Trigoria lo aspettano con ansia un po’ tutti, per capire cosa e quanto ha scritto Jorge Figueroa Vazquez (l‘arbitro di Betis Siviglia-Roma) relativamente alle sei espulsioni comminate durante la gara: Pellegrini, Mancini e Karsdorp dal campo, Mourinho, Joao Sacramento e Nuno Santos dalla panchina. Perché essendo un’amichevole internazionale giocata sotto l’egida della Fifa le eventuali squalifiche – in caso fossero lunghe – andrebbero scontate nelle competizioni ufficiali, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Di mezzo, però, c’è la presentazione ufficiale del 14 agosto contro il Raja Casablanca che può fare da "cuscinetto", in caso arrivi una sola giornata di stop.

In questi casi, poi, di solito si dà una squalifica a tempo, il che sarebbe anche più complicato in vista della prima di Conference League, in programma il 19 agosto. Perché se dovessero arrivare due giornate, la Roma potrebbe anche provare ad organizzare un’amichevole al fotofinish per «scaricare» la squalifica, cosa che invece non avrebbe effetto con la squalifica a tempo.