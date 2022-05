C’è allarme sicurezza a Tirana: più di 20mila tifosi senza biglietto

L'allerta nella capitale albanese è massima. In molti si presenteranno davanti allo stadio senza il tagliando e i rapporti tra le due tifoserie non sono idilliaci

Più passano le ore e più aumenta, a Tirana, l’allerta per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Come riportato da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, Il primo timore riguarda le migliaia di tifosi che, sulla carta, sono pronti ad andare in Albaniasenza avere il biglietto per lo stadio: al momento, considerando i settori riservati ai supporter delle due squadre, sono circa 10mila quelli sicuri di poter entrare. Il problema è che le prenotazioni (navi, aerei e hotel) riguardano almeno il triplo. Da Roma sono previsti una decina di charter con tifosi comuni, club e gruppi organizzati. Per il resto, molte persone hanno prenotato voli di linea da Roma, Verona e Milano. Altra criticità riguarda le strutture alberghiere. Detto che a Tirana i prezzi sono alle stelle, e per trovare qualcosa di più accessibile bisogna spostarsi fuori, molti hotel stanno mandando disdette a chi ha prenotato con la scusa di essere in overbooking. La terza criticità, quella più seria, riguarda l’ordine pubblico. I rapporti tra tifosi del Feyenoord e della Roma non sono buoni, a maggior ragione dopo che nel 2015 gli olandesi devastarono il centro della Capitale. Il club di Rotterdam è arrabbiatissimo (eufemismo) con la Uefa per la gestione dei biglietti, a loro dire poco chiara, ma sembra comunque che la parte più importante della tifoseria sia riuscita ad entrare in possesso del prezioso tagliando. Il giorno più a rischio è chiaramente quello della partita, anche se l’allerta sarà alta fin da lunedì 23 maggio.