Cataldi va giù duro: “Mourinho parla di titoli, Pedro ne ha di più”

Danilo Cataldi ci pensa un attimo prima di dire la sua sulla frase di Mou su Pedro “Che può fare nuoto, si tuffa sempre…”. Poi il centrocampista della Lazio, come riporta La Gazzetta dello Sport, va in tackle sul portoghese: “Parla sempre di titoli. Pedro forse ha vinto qualche titolo in più di lui…”. E sul derby dice: “Dalla sosta di ottobre, a parte la trasferta col Feyenoord, la Lazio è cresciuta. Con quest’atteggiamento, le prestazioni vengono da sé. Con la Roma ci è mancato il gol, se guardiamo i 90′ abbiamo fatto una buona gara”.