Casting giallorosso: alle selezioni Matic, Tavares e Patricio

Scattano le strategie della Roma per i primi obiettivi indicati dal nuovo corso

Detto l'accostamento di ieri di Buffon a Trigoria, soprattutto perché Gollini, Musso e Meret sembrano sempre più lontani, resta attuale il nome di Rui Patricio , come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . In Inghilterra sono pronti a scommettere che Mou voglia il suo connazionale, 33 anni e un'esperienza internazionale di altissimo profilo. Defilato Maignan del Lille, che però continua a piacere. Almeno in questa fase, i Friedkin si muovono sul mercato inglese, Mou viene da lì e i nomi accostati alla Roma seguono spesso questa strada. Il più forte è quello di Nemanja Matic , classe 1988, centrocampista dello United . Mou lo conosce benissimo, tra Chelsea e Manchester.

Un'altra parola chiave del mercato giallorosso potrebbe essere Benfica. Per la difesa piace Nuno Tavares, abile su entrambe le fasce. In lista anche Carlos Vinicius, in prestito al Tottenham: con gli Spurs 24 partite e 10 gol. Un buon rendimento nella testa di Mourinho, che sa che la Roma non avrà un grande budget di mercato, ma sa anche che la sua presenza può essere determinante. Il nome che metterebbe molti d'accordo è quello di Ndombele, che vuole lasciare il Tottenham. Per Mourinho è "un giocatore magnifico". In Inghilterra sono sicuri della chiamata del tecnico portoghese, ma il costo è di almeno 40 milioni.