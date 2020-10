Casting Friedkin per scegliere l’uomo mercato

La nuova proprietà va di fretta, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Sarà per questo, infatti, che a Trigoria sussurrano che il presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan, vice, abbiano già individuato un “consigliere”, diciamo così, che li aiuti nelle valutazioni dei calciatori in particolare e del calcio italiano in generale. Tutti giurano che non sia Franco Baldini (e siamo pronti a crederci), ma in tanti sono pronti ad assicurare che il punto di riferimento è più facile si trovi all’estero che in Italia.

La prima scelta che occorrerà fare riguarderà il nuovo direttore sportivo, visto che questa finestra di trattative – priva di una figura di riferimento specifico sul tema – è stata faticosa per tutti coloro che sono stati coinvolti, con responsabilità ovviamente diverse.

C’è riserbo sui nomi, ma la figura del “trainager” Rangnick (ex Schalke e Lipsia) affascina, il profilo di Orta (Leeds) piace, Campos (ex Monaco e Lilla) intriga. Una cosa è certa: bisognerà fare in fretta, perché il mercato di gennaio è alle porte