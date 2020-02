Cassano, 263mila euro ‘sfuggiti’ al fisco

L’Agenzia delle Entrate ha vinto in Cassazione un ricorso contro l’ex fantasista di Bari Vecchia Antonio Cassano per 263 mila euro “sfuggiti” al fisco quando il giocatore militava nella Roma. Si trattava, sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, di fringe benefit su cui ‘veniva disposto il recupero a tassazione’, ha scritto la Suprema Corte. In questa ultima vicenda, riguardante il periodo in cui l’ex bomber giocava nella Roma, la Cassazione, annullando senza rinvio i due verdetti di merito, ha dato definitivamente il via libera al pieno corso delle cartelle esattoriali.