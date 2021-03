La Roma si è aggiudicata una prima battaglia. Come aveva richiesto, si terrà “in presenza” l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a chiudere il caso Diawara. Il 15 marzo, scrive “La Gazzetta dello Sport“, il club proverà a riavere il punto perso contro il Verona alla 1°giornata, quando il centrocampista venne inserito in una lista sbagliata. Errore solo formale, secondo la Roma, perché Diawara avrebbe potuto giocare in ogni caso.