Caso Diawara in Verona-Roma, oggi il ricorso

Oggi è il giorno tanto atteso, quello in cui la Roma dovrebbe sapere se riuscirà a riavere indietro il punto perso per strada a causa del caso-Diawara (utilizzato a Verona, nella prima giornata di campionato, senza essere stato inserito nella lista dei 25).

L’udienza presso la Corte d’Appello federale è prevista per le ore 14.30, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, ed a difendere gli interessi della Roma (che chiede l’annullamento dello 0-3 a tavolino) ci sarà l’avvocato Antonio Conte (da remoto). Sentenza prevista in serata, al massimo per domani mattina.