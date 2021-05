Casa da Special One: Mourinho sceglie il cuore della Capitale

José presto si trasferirà a Roma e dovrà decidere insieme alla moglie in che parte della città trasferirsi

Magari, anche solo per scaramanzia, José Mourinho prenderà casa in centro. Per adesso la sua è solo una suggestione perché soltanto quando si trasferirà a Roma deciderà dove abitare ma l’intenzione sulla carta sarebbe quella di andare a vivere nel cuore della città, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Come Liedholm e Capello, gli ultimi due allenatori capaci di portare lo scudetto in giallorosso. Mou, in teoria, vorrebbe emularli, per vivere a pieno la città, ma è anche una persona estremamente riservata, per cui alla fine potrebbe decidere di abitare in zone meno centrali. Deciderà, insieme alla moglie, quando sarà a Roma in pianta stabile, così come ha fatto il suo predecessore e connazionale Paulo Fonseca. Alcuni allenatori, nonostante la distanza da Trigoria, hanno scelto la parte Nord della città: Zeman, dal periodo laziale in poi, non si è mai mosso dal Fleming, Luis Enrique aveva addirittura scelto l’Olgiata (su consiglio dell’amico De La Pena) nonostante fosse completamente dall’altro lato della città. Nota a parte merita la casa di Rudi Garcia. L’allenatore francese viveva a Casal Palocco nella villa in cui nel maggio del 2013 era stata prelevata prima, e poi rimpatriata, Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov. Una vicenda che, all’epoca, creò più di qualche imbarazzo istituzionale ma non fece cambiare idea a Garcia che della villa si era innamorato al primo sguardo e fece anche rimettere a posto a sue spese. Chissà se anche per Mourinho sarà così o se, invece, vorrà vedere più abitazioni prima di prendere la decisione giusta. In ogni caso per lui saranno fondamentale privacy e sicurezza, come è sempre stato nel corso della sua carriera.