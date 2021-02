Carvalhal vota Fonseca: “Con le sue idee farà bene”

Carlos Carvalhal è l’allenatore dello Sporting Braga, che domani affronterà la Roma. Ecco uno stralcio della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

Sulla Roma e Fonseca

Conosco Paulo sia personalmente che come allenatore, è tra i migliori del Portogallo. Ha un’idea di gioco precisa, principi calcistici nei quali crede ciecamente. Le sue squadre hanno personalità, come lui. Le critiche a Roma? Penso che Fonseca stia continuando ad apprendere, cercando di adattarsi senza perdere la sua identità. Ci vuole tempo per coniugare al meglio le idee di Paulo con il campionato italiano.

Che idea ha del calcio italiano

L’Italia ha sempre avuto grandi allenatori, ma per tanti anni si è chiusa in un modello che calcisticamente definirei monoculturale. Per migliorare c’è bisogno della pluriculturalità. Per far crescere quelli di casa, devi far arrivare nuovi allenatori con le loro idee.