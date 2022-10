Carnevale: “Zaniolo e Raspadori il top in Italia. La Roma vuole la Champions”

L'attaccante è un doppio ex: "Domenica all'Olimpico si affronteranno due squadre in salute e ricche di qualità"

Che gara si aspetta? "Uno spettacolo, si affronteranno due squadre in salute e ricche di qualità. Il Napoli mi ha convinto di più: è solido indifesa, efficace in attacco e col morale alle stelle. Alla Roma mancherà Dybala, un’assenza pesante" dice il doppio ex intervistato da La Gazzetta dello Sport.