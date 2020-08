Carles Perez positivo: “Per fortuna sto bene”

Le vacanze a casa sua, in Spagna, le cene al ristorante, i pomeriggi trascorsi con gli amici di sempre a giocare a paintball: stando alle foto pubblicate sui social queste sono state le settimane di ferie di Carles Perez. Niente movida sfrenata e mostrata a tutti e anche per questo la positività al Covid per la punta della Roma, arrivato a gennaio dal Barça, è stata una doccia fredda, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Il messaggio: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto della squadra, ho fatto un tampone. Mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico”.