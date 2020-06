Carissimo nemico… Veretout ritrova il maestro Pioli

Quando un allenatore ti cambia la carriera, ti fa crescere in un campionato come la Serie A e ti aiuta a superare la morte di un compagno di squadra, allora il rapporto va al di là non solo della retorica ma anche della stima professionale, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Domani Jordan Veretout, a meno di sorprese, ritroverà il maestro Stefano Pioli. E lo farà da faro del centrocampo giallorosso (probabilmente in coppia con Cristante al posto di Diawara) che in questa stagione lo ha visto sempre protagonista. Ha giocato 33 partite su 35 e le uniche che ha saltato sono state quelle di inizio anno per un problema alla caviglia.