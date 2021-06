Carica Mou

Giorni importanti in casa Roma nell'attesa dell'arrivo dello Special One

Manca ancora una settimana poi tutto sarà più chiaro. Nel senso che con Mourinho i sogni torneranno ad essere più veri. Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, 54 giorni dopo l'annuncio dello Special One la Roma ha ancora tante cose da risolvere, come la sede del ritiro e strategie di mercato. Proprio in questo senso il GM Tiago Pinto in questi giorni è a Milano per sbloccare alcune trattative. Tanti sono i giocatori che il dirigente portoghese vorrebbe piazzare prima di avviare il mercato in entrata. Le questioni più urgenti riguardano Pau Lopez e Under. Sistemati questi calciatori ci si potrà poi concentrare sull'acquisto di Xhaka, con l'Arsenal che insiste su una valutazione di 21-22 milioni di euro mentre la Roma vorrebbe offrirne 16.