Carboni: “Mourinho ha creato una squadra vera. Abraham top”

Più di 200 presenze con la Roma, quasi 90 con la Sampdoria: Amedeo Carboni, la sfida di domenica per lei avrà un sapore speciale... "Come sempre, sono rimasto legato alle squadre in cui ho giocato. Anche se vivo a Barcellona, seguo tutto e mi aspetto una gara aperta anche se i valori sono diversi. Ma la Samp non va sottovalutata" dice l'ex terzino giallorosso intervistato da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. La Roma punta al decimo risultato utile di fila. "Mi sembra che ora sia una squadra vera, in cui si vede il lavoro del tecnico. La Roma si è dovuta adattare a Mourinho e Mourinho si è adattato a un gruppo che non è al livello di quelli che ha allenato in passato. C’è voluto un po’, ma la strada è quella giusta". Chi l’ha convinta più? "Abraham perché al primo anno in Italia non è facile segnare così tanto e Lorenzo Pellegrini. Per me dovrebbe essere titolare in Nazionale, è uno dei più bravi in senso assoluto".