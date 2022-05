Capitale blindata: arrivano 3500 tifosi inglesi

Il piano per la sicurezza è scattato già da ieri per gli inglesi giunti a Roma in anticipo rispetto al grosso del gruppo

Stasera non toccherà solo alla Roma dedicarsi al super-lavoro, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Straordinari anche per le forze dell’ordine, considerando i circa 3.500 tifosi del Leicester attesi oggi nella Capitale. Il piano per la sicurezza è scattato già da ieri per gli inglesi giunti a Roma in anticipo rispetto al grosso del gruppo. Il concentramento è previsto a Villa Borghese, dove partiranno i pullman direzione Stadio Olimpico, i cui cancelli apriranno alle ore 18.15.

Il piano prevede il potenziamento nell’attività di filtraggio, con verifiche su striscioni e in particolare su eventuali riferimenti alla guerra in Ucraina. Per evitare possibili tensioni tra le tifoserie verranno inoltre aumentati i controlli presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e quelle della metropolitana. Stasera, infine, sarà sospesa la circolazione degli autobus in centro dalle 23 alle 2, misura adottata per decongestionare un eventuale massiccio accesso di tifosi in centro.