Capello: “Soulé pronto a salire al livello di Dybala. Con Gasp una Roma vogliosa”

L'ex tecnico giallorosso crede parecchio nell'argentino, soprattutto dopo la prestazione vista dal vivo con l'Everton: "E il mister mi incuriosisce molto, Roma è una 'bottega' difficile e serve ancora qualcosa sul mercato"

Redazione 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 08:50)

Meno di una settimana all’inizio del campionato. La Roma si prepara per l'esordio di sabato sera contro il Bologna all'Olimpico, con tanta curiosità per il mercato e per quello che si vedrà in campo con il nuovo tecnico. Dei giallorossi ha parlato Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta Sportiva': "Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino... Alla Roma è arrivato Gasperini e secondo me serve ancora qualcosa per adattare il gruppo alle sue idee di calcio".

Sui tecnici. "Mi incuriosisce soprattutto Gasperini alla Roma: conosco la piazza, è una “bottega” difficile. Però ero allo stadio per l’amichevole con l’Everton e ho visto una squadra piena di voglia: l’onda iniziata con Ranieri nello scorso campionato, in cui i giallorossi hanno fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, non si è persa".

I due calciatori da cui si aspetta di più? "Dico Soulé e Leao. L’argentino della Roma mi ha impressionato nel test di Liverpool, credo sia pronto a prendersi la vetrina e salire al livello di Dybala. Su Leao, invece, il discorso è sempre quello: troverà finalmente continuità? Adesso che al Milan è cambiato il “manico”, con un tecnico d’esperienza come Allegri, Rafa non può avere più scuse".