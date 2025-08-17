Forzaroma.info
Capello: “Soulé pronto a salire al livello di Dybala. Con Gasp una Roma vogliosa”

Capello: “Soulé pronto a salire al livello di Dybala. Con Gasp una Roma vogliosa” - immagine 1
L'ex tecnico giallorosso crede parecchio nell'argentino, soprattutto dopo la prestazione vista dal vivo con l'Everton: "E il mister mi incuriosisce molto, Roma è una 'bottega' difficile e serve ancora qualcosa sul mercato"
Redazione

Meno di una settimana all’inizio del campionato. La Roma si prepara per l'esordio di sabato sera contro il Bologna all'Olimpico, con tanta curiosità per il mercato e per quello che si vedrà in campo con il nuovo tecnico. Dei giallorossi ha parlato Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta Sportiva': "Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino... Alla Roma è arrivato Gasperini e secondo me serve ancora qualcosa per adattare il gruppo alle sue idee di calcio".

Sui tecnici. "Mi incuriosisce soprattutto Gasperini alla Roma: conosco la piazza, è una “bottega” difficile. Però ero allo stadio per l’amichevole con l’Everton e ho visto una squadra piena di voglia: l’onda iniziata con Ranieri nello scorso campionato, in cui i giallorossi hanno fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, non si è persa".

I due calciatori da cui si aspetta di più? "Dico Soulé e Leao. L’argentino della Roma mi ha impressionato nel test di Liverpool, credo sia pronto a prendersi la vetrina e salire al livello di Dybala. Su Leao, invece, il discorso è sempre quello: troverà finalmente continuità? Adesso che al Milan è cambiato il “manico”, con un tecnico d’esperienza come Allegri, Rafa non può avere più scuse".

