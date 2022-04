Capello: “Mourinho vorrà fare bella figura contro l’Inter. Zaniolo è un talento”

L'ex allenatore giallorosso sul momento della Roma: "Mourinho non ha in testa solo la Conference, ora c'è l'Inter"

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi tra cui il momento dei giallorossi e l'imminente sfida contro l'Inter in campionato. Di seguito riportiamo le sue parole: "Se la Roma che arriva a San Siro ha testa solo alla Conference? No, conosco l’uomo. Mourinho avrà la testa solo sull’Inter, poi penserà al Leicester. È troppo tardi per raggiungere la Champions, ma vorrà fare bella figura a San Siro e ha una squadra in un gran momento. La partita per l’Inter si prospetta difficilissima, anche se non ci sarà Zaniolo, che per me è un talento incredibile ma purtroppo penalizzato dagli infortuni. Nicolò deve stare attento e curarsi, curarsi, curarsi: chi dovesse prenderlo, sa che acquista un giocatore forte ma fragile.