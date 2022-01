Capello: “Mourinho ha bisogno di tempo, non può fare miracoli”

L'ex allenatore giallorosso: "Milan-Roma potrebbe essere fondamentale per tutte e due"

"Milan-Roma potrebbero essere fondamentale. Per alcune squadre, se la distanza dai loro obiettivi aumentasse, diventerebbe difficile recuperare. - dice Fabio Capello intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport - Mourinho ha bisogno di tempo, non può fare miracoli. Evidentemente, se chiede dei giocatori, significa che la rosa non è all’altezza. Per criticarlo c’è bisogno di aspettare il prossimo anno".Quanto conta la professionalità dei calciatori durante la sosta? "Parecchio, anche in chiave Covid. Adesso mi sembra che tutti siano molto attenti, probabilmente più che ai miei tempi".