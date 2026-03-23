Capello: “La Roma paga le assenze e non sta brillando. Difficile prendere il Como”

Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico della Roma ha parlato dell'ultima girata di campo e della corsa al quarto posto. Queste le sue parole: "Il Como è nel pieno dell'entusiasmo. Vince, gioca bene, segna con facilità. Fabregas - che è molto bravo - ogni tanto si complica la vita con qualche trovata cervellotica, ma non sarà facile andare a riprenderlo, anche perché con la Juve è in vantaggio pure negli scontri diretti e il +3 è in pratica un +4. La Roma non è in un momento brillante e con il Lecce si vedeva come avesse ancora le scorie dell'eliminazione in Europa League. Paga anche le assenze, soprattutto di gente di qualità come Soulé e Dybala. Ha faticato, però, ha portato a casa i tre punti e rimane lì attaccata al treno per la Champions. Anche l'Atalanta ha vinto e insegue più distanziata. Mancano tante partite, è ancora presto per fare pronostici e tutte hanno non solo il diritto, ma proprio il dovere di crederci".