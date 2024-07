Capello: “La Roma di De Rossi sembra ancora da lavori in corso”

Fabio Capello è tornato a parlare della Roma e in particolare del nuovo corso affidato a Daniele De Rossi. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico non ha però speso parole al miele per il suo vecchio club: "La Roma di De Rossi sembra ancora da lavori in corso". Queste le parole di Capello che ha poi fatto il punto su Romelu Lukaku: "Farebbe bene al Milan e anche al Napoli se vende Osimhen. Il grande colpo di De Laurentiis è stato Conte. Antonio è il tecnico più vincente dei 20 di Serie A, arriva in una piazza calda, con un presidente ambizioso ma complicato".