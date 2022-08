Cannavaro: “Raspadori in prospettiva può essere più forte di Dybala”

Fabio Cannavaro ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex giocatore ha parlato del prossimo campionato e della Roma. Queste le sue parole: "La Roma può lottare per lo scudetto. La società giallorossa si è mossa in maniera intelligente sul mercato, in sintonia con Mourinho. E un allenatore esperto come il portoghese ha chiesto rinforzi per vincere subito. Prendendo giocatori di un certo tipo, magari un po' grandi di età. Ma abbiamo già visto come Roma si sia "accesa" per Dybala e Wijnaldum. E l'entusiasmo del'ambiente è importante per creare i presupposti giusti per vincere". L'ex capitano della Nazionale ha parlato anche di Raspadori e della "Joya": "Raspadori non entusiasma oggi la piazza come un Dybala, ma in prospettiva può essere anche più forte.