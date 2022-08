Campo, tifosi, spogliatoio: Pellegrini è sempre leader

Era il 25 agosto, oggi Mou vede esaudirsi il suo desiderio. Di Pellegrini adesso ne ha davvero tre , scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport quasi come se il capitano giallorosso fosse diventato di colpo tridimensionale . Già, perché Lorenzo in questo ultimo anno è cresciuto talmente tanto e in così tanti aspetti che oggi sa essere utile e fondamentale un po’ su tutti i campi.

Il primo aspetto in cui Pellegrini è cresciuto è la grande versatilità. Intendiamoci, Lorenzo è sempre stato un giocatore capace di giocare in più posizioni, quel che è cambiato è che adesso lo fa in modo decisivo un po’ ovunque. Da trequartista, centrale o centro-sinistra che sia, ha dimostrato di incidere come pochi altri, come dimostrano anche le 14 reti della scorsa stagione, suo record personale. Nelle amichevoli contro Tottenham e Shakhtar Donetsk, si è rivelato fondamentale anche in posizione di mediano davanti alla difesa, al fianco di Matic. In più, se poi Mou dovesse scegliere di giocare anche con un centrocampo a 5 (cosa peraltro che ha fatto un paio di volte lo scorso anno) Lorenzo sarebbe perfetto anche come mezzala di inserimento.