Campo Testaccio: la Roma lo chiede per i giovani

Il club lo ha chiesto al Comune e ha incontrato i manager del Credito Sportivo per parlare di ristrutturazioni

Un tuffo nella storia. La Roma lavora col Comune per ottenere la gestione dello storico Campo Testaccio, che doveva “darsi” al padel. Il club, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha incontrato i manager del Credito Sportivo per parlare di ristrutturazioni. L’idea è farne una scuola calcio e un luogo da far sfruttare a Roma Cares.