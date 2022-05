Campagna abbonamenti al via: si va verso il boom

Al solito, si comincerà con le prelazioni per i vecchi abbonati e poi, dal 20 giugno, seguirà la vendita libera

Da mercoledì della prossima settimana la Roma darà il via alla nuova campagna abbonamenti, che si annuncia molto attesa per via del ritrovato feeling fra i tifosi e la squadra, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Al solito, si comincerà con le prelazioni per i vecchi abbonati e poi, dal 20 giugno, seguirà la vendita libera. Saranno tante le iniziative di fidelizzazione. Fra le cose da segnalare spiccano le tipologie diverse. Con il modello Classic si andrà a pagare 14 euro a partita, a prescindere dall’avversario. E si può anche rateizzare. Chi predilige lo Special (che permette di “vendere” la tessera per alcuni match ricavando anche un utile) pagherà invece 17 euro a partita. Tutti avranno diritto alla prevendita per le Coppe, ma chi lo Special potrà avere vantaggi nell’acquisto di ulteriori biglietti.