Camara: “Sono qui grazie a Mourinho. Lavorerò per restare”

Se un calciatore, il giorno della sua presentazione, dice di essere felice e orgoglioso di giocare con dei giocatori che prima acquistava solo alla Playstation, le domande, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, sono due: quale era la squadra che prendeva ai videogames e quali sono quei compagni che, già da prima, facevano parte della sua formazione ideale? Su questo, forse, Mady Camara risponderà in futuro, intanto ieri ha risposto a tutte quelle domande classiche da primo giorno di presentazione. Non primo giorno di scuola, perché Camara ha già quattro presenze alle spalle, ma prime parole in conferenza sì. "Mi trovo bene qui e la cosa che mi è piaciuta di più finora è l’ambiente familiare che si respira. Mi hanno accolto tutti come un fratello. Per me è un orgoglio essere al servizio di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, se non il migliore".