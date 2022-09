Camara pronto all’esordio da titolare

I segnali di esistenza in vita dati dalla Roma nel finale della partita contro il Ludogorets sono stati merito anche di Mady Camara. Per questo José Mourinho - come riporta 'La Gazzetta Sportiva' - sta pensando di lanciarlo dal primo minuto nella partita in programma a Empoli. Il centrocampista guineano - anche se non ha i novanta minuti nelle gambe - sembra avere quel cambio di passo in velocità che manca a Matic e Cristante.