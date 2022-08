Camara, arrivo e visite. E spunta la foto profetica

Il centrocampista sbrigherà tutte le formalità per poi diventare ufficialmente romanista e andare diretto allo stadio

L’appuntamento è per stamattina alle 9.30 a Fiumicino, quando Mady Camara atterrerà da Atene per poi andare subito a fare le visite mediche, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Mentre i suoi compagni prepareranno la partita di questa sera con il Monza, il centrocampista sbrigherà tutte le formalità per poi diventare ufficialmente romanista e andare diretto allo stadio.