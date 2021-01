Calciomercato Roma: Parma più lontano per Fazio

L’ipotesi Parma per Federico Fazio diventa più difficile, come riporta La Gazzetta dello Sport, perché la risposta definitiva tarda ad arrivare e mancano pochi giorni dalla chiusura del mercato,

Il difensore della Roma, scivolato in fondo alle gerarchie di Fonseca, era il preferito del tecnico gialloblu D’Aversa, alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista di una serrata lotta salvezza. Ora però l’argentino sembra essere stato scavalcato di nuovo. Secondo le ultime indiscrezioni ora infatti il favorito per la difesa gialloblu è Nicolas N’Koulou, in scadenza di contratto con il Torino.