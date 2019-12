Calcio femminile, oggi c’è Inter-Roma. Sorbi: “Temo Bartoli”

Inter-Roma ha un sapore particolare per il tecnico neroazzurro Attilio Sorbi alla prima panchina di un club femminile dopo aver concluso con il Mondiale l’esperienza di vice c.t. della Nazionale, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista Sorbi debuttò in Serie A proprio con i giallorossi di Liedholm nella stagione 1980-81, che finì con la conquista della quarta Coppa Italia. “Un ricordo lontano ma bellissimo, sebbene fu per me un anno travagliato per colpa di un lungo infortunio” .

È soddisfatto del cammino della sua squadra oggi, neopromossa in A, “che può dare molto in quanto ha giocatrici di qualità, giovani ed esperte».

La Roma sconterà l’assenza di Giugliano, fresca di premio Aic come miglior giocatrice della scorsa stagione, ma è sempre temibile. “È forte in tutti i reparti – conclude Sorbi –. Poi c’è Bartoli che conosco bene, difensore che spinge, prende punizioni, segna. Una giocatrice straordinaria con un grandissimo cuore“.