Calcio femminile: la Juve cerca il sorpasso. Roma, serve un’impresa

Da quando esiste lo Juventus Stadium la Roma maschile non ha mai portato via punti da Torino. Da quando la Juventus femminile affronta la Roma (che sia quella attuale o la Res) in Serie A non ha mai perso, segnando dieci reti senza subirne neppure una.

Basta questo dato a capire quanto la partita di oggi, per le ragazze di coach Bavagnoli, sia estremamente complicata, come riporta Chiara Zucchelli La Gazzetta dello Sport.

Servirebbe tutto l’appoggio del Tre Fontane, ma non è scontato: lo scorso anno per la sfida alla Juventus c’erano 900 spettatori, ora ne sono attesi almeno il doppio (tra cui un centinaio bianconeri), ma il brutto tempo e la partita in programma all’Olimpico alle 15 potrebbero frenare l’entusiasmo. Di certo, l’impegno delle 12.30 (diretta Sky) sarà un banco di prova importante per testare le ambizioni della Roma e la tenuta della Juventus, che ancora non ha digerito il gol della milanista Vitale allo scadere della partita della scorsa settimana.

Bavagnoli si affiderà a Giugliano, unica romanista sempre in campo, mentre è in dubbio la brasiliana Andressa, tornata con una caviglia dolorante dalla nazionale.