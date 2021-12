Calcio e plusvalenze, non c’è solo la Juve. Allarme Covisoc

Su Rai 3 ricostruiti la fragilità finanziaria delle società e i ritardi nei pagamenti. L’accusa: la Figc è stata troppo protettiva

L’attenzione è sulle operazioni a specchio, finite sotto la lente anche della procura di Torino, che ha indagato 7 tra dirigenti bianconeri ed ex (tra cui il presidente Agnelli, il vice Nedved e l’ex responsabile dell’area sportiva Paratici) con l’ipotesi di reato di false comunicazioni delle società quotate in Borsa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si cita il caso di Nicolò Rovella, acquistato per 18 milioni dalla Juve, che contestualmente ha ceduto al Genoa Portanova per 10 e Petrelli per 8 milioni, e di Andrea Pinamonti, prestato ai rossoblu dall’Inter nel 2019 e con obbligo di riscatto (con plusvalenza di 20 milioni) e poi riacquistato dai nerazzurri nel 2020 per 22 milioni.