Calafiori-Milanese: pressing Cremonese

La Cremonese stringe i tempi per avere dalla Roma l’esterno sinistro Riccardo Calafiori, classe 2002. La società neopromossa, come riporta ha proposto prima ai giallorossi un prestito secco ma sembra poi avere messo sul piatto una cifra attorno ai 3 milioni per un acquisto a titolo definitivo.

Stessa proposta che la Cremonese ha fatto alla Roma per il centrocampista Tommaso Milanese, anche lui classe 2002, l’anno scorso all’Alessandria in Serie B. Calafiori ha giocato 9 partite con Mourinho e 3 nel Genoa. Forte è la concorrenza della Salernitana e del Basilea, ma nella giornata di oggi le due società dovrebbero sentirsi per definire l’accordo. Sempre sul filo di lana la trattativa per il portiere romeno Radu dell’Inter. Mancano ancora alcuni dettagli per il via libera.