Calafiori e Pedro: età in testacoda ma stessa carica

Pedro, l’uomo dei 25 titoli complessivi, è stato messo in discussione: meglio farlo giocare o più opportuno farlo riposare? In conferenza stampa ieri Fonseca è stato quasi costretto a dare fiducia all’attaccante: “Pedro non ha nessun problema fisico e contro il Cagliari giocherà“. Le ultime prestazioni dell’ex Chelsea non sono state all’altezza di quelle di avvio di stagione, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Da segnalare anche l’espulsione rimediata contro il Sassuolo. Inutile dire che per il tecnico è fondamentale che Pedro torni ai suoi livelli già da questa sera.

Discorso diverso per Calafiori che nell’ultimo mese ha visto la sua vita cambiare. Ha scelto di firmare il rinnovo del contratto fino al 2025 a cifre da giocatore vero. In tanti vogliono vederlo all’opera, magari già da stasera, visto che Spinazzola non ci sarà per infortunio.