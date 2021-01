Calafiori e Kumbulla tra i migliori 50 giovani U21

Resa nota la lista dei 50 Under 21 più promettenti in Europa, classifica stilata da tutti i reporter e corrispondenti che lavorano per la Uefa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

E tra questi ci sono anche due giallorossi, il difensore albanese Kumbulla e l’esterno sinistro Calafiori. Una bella investitura, anche perché nel listone ci sono anche ragazzi che hanno già fatto vedere molto in Europa come Fofana (Leicester), Gravenberch (Ajax) e Moukoko (Dortmund). Italia rappresentata anche dai rossoneri Hauge e Maldini, dai bianconeri Dragusin e Frabotta, oltre che da Diallo (Atalanta).