Calafiori-Dragusin: due rinnovi da big

Quella maglia roteata da Riccardo Calafiori all’Olimpico è lo spot più bello di una settimana felice. Il gol del mancino della Roma è straordinario come l’ascesa di questo 18enne, già passato dal calvario di un ginocchio sotto i ferri. Ora tutti parlano di lui, così come alla Juventus hanno scoperto che Radu Dragusin ha un futuro su cui scommettere. Il loro talento era molto evidente ai tecnici delle rispettive giovanili. Non a caso – scrive Carlo Laudisa su ‘La Gazzetta dello Sport‘ – sono stati messi sotto contratto per tempo, con stipendi interessanti. Ma ora che sono diventanti protagonisti urge un rinnovo, perché guarda caso sono a scadenza di contratto.

A tranquillizzare tutti c’è la notizia che Calafiori (assistito da Mino Raiola) proprio in questi giorni sta ultimando i dettagli di un accordo che prevede un nuovo legame sino al 2025. Stipendio di 700.000 euro netti a salire, con bonus e incentivi vari. Gli interessati assicurano che l’annuncio è imminente, solo una questione burocratica. Anche a Torino c’è grande ottimismo per il nuovo contratto con Dragusin e il suo entourage. Da qualche tempo si è fatto avanti il Lipsia, ma l’idea di continuare in bianconero è prevalente.

Più controversa la parabola di Rovella al Genoa. Dopo un precoce debutto, era finito nelle retrovie della rosa. Ora Maran lo ha valorizzato e le big annusano l’affare, visto che il centrocampista milanese non rinnova il contratto in scadenza tra poco più di sei mesi. Così, al mercato di gennaio, le trame per il suo futuro si sprecano. Meritano attenzione poi i progressi di altri giovani talenti già in orbita. Nella Roma Fonseca ha dato spazio al gioiellino leccese Tommaso Milanese, come al difensore Filippo Tripi.