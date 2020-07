Calafiori, contratto caldo

Una freccia mancina agita Trigoria. Si tratta del giovane romano Calafiori nel giro della nazionale Under 19. Una stellina che la Roma vorrebbe blindare con un lungo contratto e che invece nicchia guardandosi intorno, riporta “La Gazzetta dello Sport”.

Si tratta di un terzino di grande prospettiva, con opportunità di cambiare casacca, non solo in Italia. C’è chi sussurra un interesse della Juventus, ma anche Real e Psg monitorano i suoi movimenti. In giallorosso spingono forte per il rinnovo (non c’è accordo economico), Riccardo tiene tutti sulla corda.