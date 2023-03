Calafiori: “A Basilea sono rinato. Ora sogno la Conference e l’Europeo con l’Under”

Se il Basilea è ai quarti di Conference è anche merito suo, che con il gol del 2-1 ha dato il via alla rimonta a Bratislava. È stato il suo primo gol stagionale ("Ma poteva arrivare prima, tra pali e traverse"), ma poi quel che conta davvero per Riccardo Calafiori è ciò che vive in campo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . E quanto si sente bene , come dimostrano le 23 partite giocate finora , quasi tutte d'un fiato, una dietro l'altra. L'infortunio, invece, è solo un brutto ricordo, "non ci penso neanche più se non quando guardo quelle cicatrici sul ginocchio". Eppure ha rischiato di non poter più giocare a pallone... "Paradossalmente è stato lo step che mi ha fatto capire che potevo diventare calciatore a livelli alti, mentalmente mi ha aiutato. Ad ogni difficoltà penso sempre a ciò che ho vissuto. E vado avanti più forte di prima".

Come si trova a Basilica? "La vita è diversa da Roma, città bella ma piccola. non c'è molto da fare. Meglio, meno distrazioni. Mi sono trovato subito bene, compagni eccezionali. Abbiamo un bel gruppo, giovane ma competitivo. Basilea trasuda di calcio come Roma, ma la mentalità è diversa: il giorno della partita si vive per quello, ma poi tutto torna come prima. Come passione sono rimasto sorpreso, in Svizzera ci sono i tifosi migliori. Il campionato è un trampolino, ma di ottimo livello. La settimana abbiamo la semifinale della coppa svizzera. Gara decisiva, voglio iniziare con un trofeo. Ora sogno la Conference e l'Europeo con l'Under". E se un giorno dovesse succedere, tornerebbe in giallorosso? "Adesso ho preso un'altra strada e penso solo a far bene al Basilea. Ma se in futuro dovesse essere la scelta giusta da fare perché no. Sono molto affezionato al club dove sono cresciuto".