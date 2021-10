Cagliari, Strootman e Godin ci provano

Contro la Roma i sardi hanno problemi di formazione. Out Nabdez e Caceres

Emergenza infinita per Mazzarri che non parla prima della Roma dopo la sconfitta di Firenze e lavora per recuperare i tanti infortunati. Godin e Strootman ieri si sono allenati in parte con il gruppo e spingono per esserci. Solo terapie per Caceres (contusione alla caviglia sinistra) e Nandez (affaticamento ai flessori della coscia destra), che verranno valutati nella rifinitura di questa mattina. Sempre out Walukiewicz e Dalbert.