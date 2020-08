I dissidi tra Roma e Cagliari per il caso Olsen sono alle spalle. I due club sono in contatto per chiudere l’affare che porterà Juan Jesus in Sardegna. Come riporta La Gazzetta dello Sport il difensore brasiliano ha il gradimento del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, che lo vede bene a guidare con esperienza la futura difesa sarda avendolo conosciuto proprio in giallorosso. Per l’ex Inter, cercato dal club di Giulini anche a gennaio, pronto un contratto di tre anni.