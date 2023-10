Cagliari, Ranieri a caccia di gol: pensa a Oristanio dal 1° in tendem con Petagna

Solo due gol all’attivo segnati da Luvumbo che però è a forte rischio per la Roma E il tecnico cambia

Redazione

Aaa gol cercasi. Continua il lavoro senza sosta di Claudio Ranieri a Cagliari alla ricerca del giusto assetto per un attacco in evidente difficoltà, scrive Roberto Pinna su La Gazzetta dello Sport. Fin qui in sette giornate la squadra sarda ha segnato solo due gol ed entrambi con il giovane angolano, classe 2002, Zito Luvumbo. Con l’ex Primeiro de Agosto però che ha già saltato per un fastidio muscolare la sfida con la Fiorentina, persa dai rossoblù per 3-0 al Franchi, e che è a fortissimo rischio per la gara di dopodomani alla Unipol Domus contro la Roma.

Quello che inizialmente sembrava un semplice affaticamento muscolare, accusato nel finale della gara interna al Milan, si sta rivelando qualcosa di più per Luvumbo. Ranieri proverà, insieme allo staff medico del Cagliari, fino all’ultimo a reinserirlo parzialmente in gruppo con la speranza, visti i tempi strettissimi, di portarlo almeno in panchina con la possibilità di utilizzarlo come arma a gara in corso.

Petagna va verso la conferma per una maglia dal primo minuto, anche perché al Franchi nella ripresa ha iniziato a funzionare meglio il suo gioco di sponda e imbucato più vicino all’area di rigore si è reso anche protagonista con una traversa. Di fianco a lui, per risolvere la crisi del gol rossoblù, Ranieri potrebbe rilanciare dal primo minuto Oristanio, tra i calciatori parsi più in forma tra i tanti giovani a disposizione del tecnico romano. Contro la Roma dunque Petagna potrebbe giocare da punto di riferimento con sportellate, densità in area di rigore e palloni smistati in favore degli inserimenti dei compagni, con Oristanio invece a svariare da una parte all’altra per attaccare gli spazi e rifinire.

