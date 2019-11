Cagliari, Giulini: “A Roma hanno crocifisso Olsen al primo errore”

Il Cagliari continua a vivere il suo momento magico in campionato. Il quarto posto in classifica rispecchia un mercato ambizioso fatto la scorsa estate. Tra gli arrivi prestigiosi anche Robin Olsen di cui ha parlato il presidente Giulini a La Gazzetta dello Sport: “Lo conoscevo, è un giocatore di livello internazionale. Era andato bene anche nel girone di andata lo scorso anno a Roma, però doveva sostituire un mostro come Alisson oggi tra i primi tre al mondo e al primo errore hanno cominciato a crocifiggerlo. Ma Robin è un grande portiere. Ha capito subito che qui avrebbe avuto una grande occasione di riscatto”.