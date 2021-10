Cafu: “Mourinho capirà cosa vuol dire fare calcio a Roma”

L'ex terzino brasiliano: "La città è meravigliosa, l'amore dei tifosi infinito"

Cafu torna a parlare. L'ex terzino brasiliano, tra gli esterni più forti nella storia della Roma, ha detto la sua sui temi d'attualità del calcio italiano ed europeo, soffermandosi soprattutto sul Milan. Intervenuto a 'La Gazzetta dello Sport', 'pendolino' non può che ricordare con immenso affetto l'esperienza giallorossa: "Sono stato molto bene lì, anni bellissimi. Mourinho ora capirà cosa significa fare calcio in quella meravigliosa città, dove l’amore per la squadra è infinito. Perché le italiane faticano nelle coppe? Perché non ci sono più i campioni dei miei tempi. Il livello della A è più basso e questo ha effetti sul rendimento europeo dei grandi club".