Caccia alla decima, la voglia matta dei Friedkin: “Roma, adesso si può vincere”

Probabilmente i Friedkin muoiono dalla voglia di associare un trofeo ai tanti soldi già investiti nella Roma e la strada più veloce per farlo, almeno sulla carta, è vincere la Coppa Italia, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Domani comincia il cammino nella competizione dei giallorossi, che affronteranno il Lecce, così come ricordato anche in un tweet dal Friedkin Group: “The hunt for 10 begins!” – ‘comincia la caccia alla decima’ -. In appena 17 mesi di gestione la proprietà ha investito nel club 508.2 milioni di euro (199 per l’acquisto e 309.2 per i vari finanziamenti). Vietato incorrere in figuracce come quella dell’anno scorso contro lo Spezia: e in questo senso Mourinho costituisce la garanzia migliore.